Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Dawid Kownacki Vs SPAL
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İnanılmaz Hedefler: Dawid Kownacki Vs SPAL

1 saat önce

Polonyalı ileri Dawid Kownacki'nin Sampdoria'ya SPAL'a karşı verdiği tatlı voleybolu, Leonardo Capezzi tarafından kutuya verilen kafa vuruşunda son teknolojiyi gösterdi. Kownacki'nin hedefi Sampdoria'nın sadece maçta olmasıydı.

Polonyalı ileri Dawid Kownacki'nin Sampdoria'ya SPAL'a karşı verdiği tatlı voleybolu, Leonardo Capezzi tarafından kutuya verilen kafa vuruşunda son teknolojiyi gösterdi. Kownacki'nin hedefi Sampdoria'nın sadece maçta olmasıydı.
İnanılmaz Hedefler: Dawid Kownacki Vs SPAL
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:06 
Sampdoria, Spor
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