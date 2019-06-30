İnanılmaz Hedefler: Dawid Kownacki Vs SPAL
1 saat önce
Polonyalı ileri Dawid Kownacki'nin Sampdoria'ya SPAL'a karşı verdiği tatlı voleybolu, Leonardo Capezzi tarafından kutuya verilen kafa vuruşunda son teknolojiyi gösterdi. Kownacki'nin hedefi Sampdoria'nın sadece maçta olmasıydı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:06
Polonyalı ileri Dawid Kownacki'nin Sampdoria
'ya SPAL'a karşı verdiği tatlı voleybolu, Leonardo Capezzi tarafından kutuya verilen kafa vuruşunda son teknolojiyi gösterdi. Kownacki'nin hedefi Sampdoria'nın sadece maçta olmasıydı.
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