İnanılmaz Hedefler: Dolly Menga Vs Midlothian FC Kalbi
1 saat önce
Dolly Menga tarafından Heart of Midlothian FC'a karşı atılan bu çarpıcı kişisel kaleye bir göz atın. Angolan merkez öne, topu Zdenek Zlámal'den kaydırmadan önce, bir defans oyuncusu etrafında atar ve Livingstone 5-0 kazandı.
Dolly Menga tarafından Heart of Midlothian FC'a karşı atılan bu çarpıcı kişisel kaleye bir göz atın. Angolan merkez öne, topu Zdenek Zlámal'den kaydırmadan önce, bir defans oyuncusu etrafında atar ve Livingstone 5-0 kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:14
(Özel) İstanbul'da feci kaza kamerada Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Falcao transferinde sürpriz gelişme! Ahmet Bulut açıkladı