Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Dolly Menga Vs Midlothian FC Kalbi
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İnanılmaz Hedefler: Dolly Menga Vs Midlothian FC Kalbi

1 saat önce

Dolly Menga tarafından Heart of Midlothian FC'a karşı atılan bu çarpıcı kişisel kaleye bir göz atın. Angolan merkez öne, topu Zdenek Zlámal'den kaydırmadan önce, bir defans oyuncusu etrafında atar ve Livingstone 5-0 kazandı.

Dolly Menga tarafından Heart of Midlothian FC'a karşı atılan bu çarpıcı kişisel kaleye bir göz atın. Angolan merkez öne, topu Zdenek Zlámal'den kaydırmadan önce, bir defans oyuncusu etrafında atar ve Livingstone 5-0 kazandı.

Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:14 
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