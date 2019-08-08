İnanılmaz Hedefler: Domingos Quina Vs Italya U20
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19 yaşındaki orta saha oyuncusu Domingos Quina, bu sersemletmeyi 2018'de U20 Elit Ligi'nde attı. Quina, 11 kez Portekiz U20'lerini temsil etti.
19 yaşındaki orta saha oyuncusu Domingos Quina, bu sersemletmeyi 2018'de U20 Elit Ligi'nde attı. Quina, 11 kez Portekiz
U20'lerini temsil etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55
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