Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Eder Portekiz Avrupa Şampiyonasını Kazandı
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İnanılmaz Hedefler: Eder Portekiz Avrupa Şampiyonasını Kazandı

17 dakika önce

2016'da UEFA Avrupa Şampiyonasına bir göz atın ve Eder Fransa'yı yenmek için 109. dakikada attı. Oyunun tek amacı Portekiz'in Avrupa Şampiyonasını ilk kez kazanmasını sağladı.

2016'da UEFA Avrupa Şampiyonasına bir göz atın ve Eder Fransa'yı yenmek için 109. dakikada attı. Oyunun tek amacı Portekiz'in Avrupa Şampiyonasını ilk kez kazanmasını sağladı.
İnanılmaz Hedefler: Eder Portekiz Avrupa Şampiyonasını Kazandı
Portekiz, Fransa, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:05 
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