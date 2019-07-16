İnanılmaz Hedefler: Eder Portekiz Avrupa Şampiyonasını Kazandı
17 dakika önce
2016'da UEFA Avrupa Şampiyonasına bir göz atın ve Eder Fransa'yı yenmek için 109. dakikada attı. Oyunun tek amacı Portekiz'in Avrupa Şampiyonasını ilk kez kazanmasını sağladı.
2016'da UEFA Avrupa
Şampiyonasına bir göz atın ve Eder Fransa
'yı yenmek için 109. dakikada attı. Oyunun tek amacı Portekiz
'in Avrupa Şampiyonasını ilk kez kazanmasını sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:05
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