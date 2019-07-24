Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Éder Vs Tambov
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İnanılmaz Hedefler: Éder Vs Tambov

1 saat önce

Lokomotiv'in Portekizli oyuncusu Éder, FC Tambov'a karşı yaptığı bu voleybolla kaliteli tekniğini gösterdi. Maciej Rybus'un haçı Éder'in penaltı noktasının yakınında evden kovması için mükemmel bir ağırlıktı.

Lokomotiv'in Portekizli oyuncusu Éder, FC Tambov'a karşı yaptığı bu voleybolla kaliteli tekniğini gösterdi. Maciej Rybus'un haçı Éder'in penaltı noktasının yakınında evden kovması için mükemmel bir ağırlıktı.
İnanılmaz Hedefler: Éder Vs Tambov
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:05 
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