İnanılmaz Hedefler: Éder Vs Tambov
1 saat önce
Lokomotiv'in Portekizli oyuncusu Éder, FC Tambov'a karşı yaptığı bu voleybolla kaliteli tekniğini gösterdi. Maciej Rybus'un haçı Éder'in penaltı noktasının yakınında evden kovması için mükemmel bir ağırlıktı.
Lokomotiv'in Portekizli oyuncusu Éder, FC Tambov'a karşı yaptığı bu voleybolla kaliteli tekniğini gösterdi. Maciej Rybus'un haçı Éder'in penaltı noktasının yakınında evden kovması için mükemmel bir ağırlıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:05
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