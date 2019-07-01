Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Emmanuel Emenike
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İnanılmaz Hedefler: Emmanuel Emenike

1 saat önce

Eski Spartak Moskovalı golcü Emmanuel Emenike'nin bu inanılmaz amacına göz atın. Saldırgan, 2011-2013 yılları arasında kulüpteki iki yılında 21 kez gol attı.

Eski Spartak Moskovalı golcü Emmanuel Emenike'nin bu inanılmaz amacına göz atın. Saldırgan, 2011-2013 yılları arasında kulüpteki iki yılında 21 kez gol attı.
İnanılmaz Hedefler: Emmanuel Emenike
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:06 
Emmanuel Emenike, Spor
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