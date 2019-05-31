İnanılmaz Hedefler: Fernando Lucas Martins Vs Ural
1 saat önce
Spartak Moskova oyuncusu Fernando, bu grevle tarafına FC Ural'ı kazandı. 82. dakikada atılan gol Spartak adına 1-0 kazandı ve Fernando sezonun üçüncü golü oldu.
Spartak Moskova
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06
oyuncusu Fernando, bu grevle tarafına FC Ural'ı kazandı. 82. dakikada atılan gol Spartak adına 1-0 kazandı ve Fernando sezonun üçüncü golü oldu.
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