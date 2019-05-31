Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Fernando Lucas Martins Vs Ural
Son Dakika Spor Haber

İnanılmaz Hedefler: Fernando Lucas Martins Vs Ural

1 saat önce

Spartak Moskova oyuncusu Fernando, bu grevle tarafına FC Ural'ı kazandı. 82. dakikada atılan gol Spartak adına 1-0 kazandı ve Fernando sezonun üçüncü golü oldu.

Spartak Moskova oyuncusu Fernando, bu grevle tarafına FC Ural'ı kazandı. 82. dakikada atılan gol Spartak adına 1-0 kazandı ve Fernando sezonun üçüncü golü oldu.
İnanılmaz Hedefler: Fernando Lucas Martins Vs Ural
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06 
Spartak Moskova, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'yu şoke eden teklif Joachim Löw hastaneye kaldırıldı Arda Turan'a transfer şoku! İtalyan basını duyurdu Cenk Tosun, Yunanistan maçı sonrası hastaneye götürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 14:56:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Fernando Lucas Martins Vs Ural
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]