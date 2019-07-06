Son Dakika Haberleri: İNANILMAZ HEDEFLER: FERNANDO REDONDO VS ESPANYOL
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İNANILMAZ HEDEFLER: FERNANDO REDONDO VS ESPANYOL

46 dakika önce

Fernando Redondo'nun Espanyol'a karşı yaptığı muhteşem solo çabayı yeniden yaşayın. Argentinan sihirbazı, Katalan kalecisini sol vuruşlu bir vuruşla yenmeden önce iki defans oyuncusu geçti.

Fernando Redondo'nun Espanyol'a karşı yaptığı muhteşem solo çabayı yeniden yaşayın. Argentinan sihirbazı, Katalan kalecisini sol vuruşlu bir vuruşla yenmeden önce iki defans oyuncusu geçti.
İNANILMAZ HEDEFLER: FERNANDO REDONDO VS ESPANYOL
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:05 
Spor
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