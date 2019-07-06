İNANILMAZ HEDEFLER: FERNANDO REDONDO VS ESPANYOL
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Fernando Redondo'nun Espanyol'a karşı yaptığı muhteşem solo çabayı yeniden yaşayın. Argentinan sihirbazı, Katalan kalecisini sol vuruşlu bir vuruşla yenmeden önce iki defans oyuncusu geçti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:05
Fernando Redondo'nun Espanyol'a karşı yaptığı muhteşem solo çabayı yeniden yaşayın. Argentinan sihirbazı, Katalan kalecisini sol vuruşlu bir vuruşla yenmeden önce iki defans oyuncusu geçti.
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