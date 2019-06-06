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İnanılmaz Hedefler: Florian Thuavin Vs Nîmes Olympique

1 saat önce

Florian Thauvin, Ligue 1'deki golünü Nîmes Olympique'ye karşı bu hassas çip ile ikide iki yaptı. Amaç, 2018/19 sezonunda 18'de ikinci oldu.

Florian Thauvin, Ligue 1'deki golünü Nimes Olympique'ye karşı bu hassas çip ile ikide iki yaptı. Amaç, 2018/19 sezonunda 18'de ikinci oldu.
İnanılmaz Hedefler: Florian Thuavin Vs Nîmes Olympique
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:06 
Spor
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