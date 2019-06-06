İnanılmaz Hedefler: Florian Thuavin Vs Nîmes Olympique
1 saat önce
Florian Thauvin, Ligue 1'deki golünü Nîmes Olympique'ye karşı bu hassas çip ile ikide iki yaptı. Amaç, 2018/19 sezonunda 18'de ikinci oldu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:06
Florian Thauvin, Ligue 1'deki golünü Nimes Olympique'ye karşı bu hassas çip ile ikide iki yaptı. Amaç, 2018/19 sezonunda 18'de ikinci oldu.
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