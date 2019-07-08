İnanılmaz Hedefler: Gianluca Vialli vs Cremonese
1 saat önce
Ekim 1994’te Gianluca Vialli eski kulübü Cremonese’yi ziyaret etme yeteneğini gösterdi. Bianconeri için yaptığı inanılmaz grevi kontrol et.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:05
Ekim 1994'te Gianluca Vialli eski kulübü Cremonese'yi ziyaret etme yeteneğini gösterdi. Bianconeri için yaptığı inanılmaz grevi kontrol et.
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