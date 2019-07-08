Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Gianluca Vialli vs Cremonese
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İnanılmaz Hedefler: Gianluca Vialli vs Cremonese

1 saat önce

Ekim 1994’te Gianluca Vialli eski kulübü Cremonese’yi ziyaret etme yeteneğini gösterdi. Bianconeri için yaptığı inanılmaz grevi kontrol et.

Ekim 1994'te Gianluca Vialli eski kulübü Cremonese'yi ziyaret etme yeteneğini gösterdi. Bianconeri için yaptığı inanılmaz grevi kontrol et.
İnanılmaz Hedefler: Gianluca Vialli vs Cremonese
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:05 
Spor
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