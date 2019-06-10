İnanılmaz Hedefler: Harry Kane Vs MLS All Stars
8 saat önce
Harry Kane, Spurs için 2015 yılında, MLS tarafındaki MLS All-Stars'ın en iyileri için Amerika'ya gittiğinde attı. 37.dakikada Kane takımından grev, Spurs adına bir gol yakaladı.
Harry Kane
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:06
, Spurs için 2015 yılında, MLS tarafındaki MLS All-Stars'ın en iyileri için Amerika
'ya gittiğinde attı. 37.dakikada Kane takımından grev, Spurs adına bir gol yakaladı.
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