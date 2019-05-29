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İnanılmaz Hedefler: Ince'nin Süper Voleybolu

1 saat önce

Stoke City’nin 2018’deki Aralık’ta Reading’e yaptığı ziyarette inşaatlar keskin ve keskindi. Tom Ince’den gelen çubuğun alt tarafında ve diğer taraf vahşi geçti.

Stoke City'nin 2018'deki Aralık'ta Reading'e yaptığı ziyarette inşaatlar keskin ve keskindi. Tom Ince'den gelen çubuğun alt tarafında ve diğer taraf vahşi geçti.
İnanılmaz Hedefler: Ince'nin Süper Voleybolu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06 
Aralık, Stoke City, Spor
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