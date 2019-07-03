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İnanılmaz Hedefler: John Obi Mikel Vs Macclesfield Town

44 dakika önce

Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel, bu yıldırım Macclesfield Town'a karşı yaptığı ilk Blues golüyle attı. FA Cup çatışması 6-1 ile son buldu ve Mikel beşinci oldu.

Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel, bu yıldırım Macclesfield Town'a karşı yaptığı ilk Blues golüyle attı. FA Cup çatışması 6-1 ile son buldu ve Mikel beşinci oldu.
İnanılmaz Hedefler: John Obi Mikel Vs Macclesfield Town
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:05 
John Obi Mikel, Blues, Spor
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