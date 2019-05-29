Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: KALOU Vs NANTES
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İnanılmaz Hedefler: KALOU Vs NANTES

1 saat önce

2006'da Paris Saint Germain Nantes'e karşı oynadı. Bonaventure Kalou, Paris için çarpıcı bir gol attı. Şimdi sığınakta izleyin!

2006'da Paris Saint Germain Nantes'e karşı oynadı. Bonaventure Kalou, Paris için çarpıcı bir gol attı. Şimdi sığınakta izleyin!
İnanılmaz Hedefler: KALOU Vs NANTES
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:06 
Paris, Paris Saint Germain, Nantes, Spor
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