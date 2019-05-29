İnanılmaz Hedefler: KALOU Vs NANTES
1 saat önce
2006'da Paris Saint Germain Nantes'e karşı oynadı. Bonaventure Kalou, Paris için çarpıcı bir gol attı. Şimdi sığınakta izleyin!
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:06
2006'da Paris Saint Germain Nantes
'e karşı oynadı. Bonaventure Kalou, Paris için çarpıcı bir gol attı. Şimdi sığınakta izleyin!
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