Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Kingsley Coman Vs. Leipzig
Son Dakika Spor Haber

İnanılmaz Hedefler: Kingsley Coman Vs. Leipzig

1 saat önce

Berlin'deki Alman Kupasında finalde Kingsley Coman'ın ne muhteşem bir gol. İkinci durakta, Coman kısa süre sonra bıçağı bükdü, parlak bir ilk dokunuşla parladı ve ağın uzak köşesine ateş etmeden önce bir savunmacıyı kaldırdı.

Berlin'deki Alman Kupasında finalde Kingsley Coman'ın ne muhteşem bir gol. İkinci durakta, Coman kısa süre sonra bıçağı bükdü, parlak bir ilk dokunuşla parladı ve ağın uzak köşesine ateş etmeden önce bir savunmacıyı kaldırdı.
İnanılmaz Hedefler: Kingsley Coman Vs. Leipzig
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06 
Berlin, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var Şarkıcı Gaye Su Akyol, kendisini eleştirenlere demediğini bırakmadı! Gözü dönen ağabey, tartıştığı kardeşini tabancayla vurdu Beşiktaş taraftarından Karius'un sevgilisini çıldırtan hareket!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 18:35:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Kingsley Coman Vs. Leipzig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]