İnanılmaz Hedefler: Kingsley Coman Vs. Leipzig

Berlin'deki Alman Kupasında finalde Kingsley Coman'ın ne muhteşem bir gol. İkinci durakta, Coman kısa süre sonra bıçağı bükdü, parlak bir ilk dokunuşla parladı ve ağın uzak köşesine ateş etmeden önce bir savunmacıyı kaldırdı.