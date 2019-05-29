İnanılmaz Hedefler: Kingsley Coman Vs. Leipzig
1 saat önce
Berlin'deki Alman Kupasında finalde Kingsley Coman'ın ne muhteşem bir gol. İkinci durakta, Coman kısa süre sonra bıçağı bükdü, parlak bir ilk dokunuşla parladı ve ağın uzak köşesine ateş etmeden önce bir savunmacıyı kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06
Berlin'deki Alman Kupasında finalde Kingsley Coman'ın ne muhteşem bir gol. İkinci durakta, Coman kısa süre sonra bıçağı bükdü, parlak bir ilk dokunuşla parladı ve ağın uzak köşesine ateş etmeden önce bir savunmacıyı kaldırdı.
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