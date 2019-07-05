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İnanılmaz Hedefler: Kurur Mertens Vs Empoli

29 dakika önce

Belçikalı ileri Dries Mertens, Napoli'nin beşini Empoli'ye karşı attı. Demet toplanınca Mertens topu uzak köşeye kıvırdı. Dugout'taki hedefi kontrol et.

Belçikalı ileri Dries Mertens, Napoli'nin beşini Empoli'ye karşı attı. Demet toplanınca Mertens topu uzak köşeye kıvırdı. Dugout'taki hedefi kontrol et.
İnanılmaz Hedefler: Kurur Mertens Vs Empoli
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06 
Dries Mertens, Napoli, Empoli, Spor
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