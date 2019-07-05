İnanılmaz Hedefler: Kurur Mertens Vs Empoli
29 dakika önce
Belçikalı ileri Dries Mertens, Napoli'nin beşini Empoli'ye karşı attı. Demet toplanınca Mertens topu uzak köşeye kıvırdı. Dugout'taki hedefi kontrol et.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06
Belçikalı ileri Dries Mertens
, Napoli
'nin beşini Empoli
'ye karşı attı. Demet toplanınca Mertens topu uzak köşeye kıvırdı. Dugout'taki hedefi kontrol et.
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