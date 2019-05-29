Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Layvin Kurzawa'nın Eğitim Alanı Voleybolu
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İnanılmaz Hedefler: Layvin Kurzawa'nın Eğitim Alanı Voleybolu

58 dakika önce

Bu inanılmaz hedefi eski AS Monaco destekli Layvin Kurzawa'nın antrenmanında görün. Fransız solcu, 2010-2015 yılları arasında ilk takıma 75 kez katıldı.

Bu inanılmaz hedefi eski AS Monaco destekli Layvin Kurzawa'nın antrenmanında görün. Fransız solcu, 2010-2015 yılları arasında ilk takıma 75 kez katıldı.
İnanılmaz Hedefler: Layvin Kurzawa'nın Eğitim Alanı Voleybolu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 
Spor
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