Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Lieke Martens Vs Lillestrøm
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İnanılmaz Hedefler: Lieke Martens Vs Lillestrøm

1 saat önce

Bu inanılmaz hedefi FC Barcelona Kadınlar Lieke Martens'e göz atın. Hollandalı saldırgan Şampiyonlar Ligi'nde Lillestrøm'a karşı gol atarken, Barcelona çeyrek finalde toplamda 4-0 kazandı.

Bu inanılmaz hedefi FC Barcelona Kadınlar Lieke Martens'e göz atın. Hollandalı saldırgan Şampiyonlar Ligi'nde Lillestrøm'a karşı gol atarken, Barcelona çeyrek finalde toplamda 4-0 kazandı.
İnanılmaz Hedefler: Lieke Martens Vs Lillestrøm
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:06 
Barcelona, Spor
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