İnanılmaz Hedefler: Lieke Martens Vs Lillestrøm
1 saat önce
Bu inanılmaz hedefi FC Barcelona Kadınlar Lieke Martens'e göz atın. Hollandalı saldırgan Şampiyonlar Ligi'nde Lillestrøm'a karşı gol atarken, Barcelona çeyrek finalde toplamda 4-0 kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:06
Bu inanılmaz hedefi FC Barcelona
Kadınlar Lieke Martens'e göz atın. Hollandalı saldırgan Şampiyonlar Ligi'nde Lillestrøm'a karşı gol atarken, Barcelona çeyrek finalde toplamda 4-0 kazandı.
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