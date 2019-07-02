İnanılmaz Hedefler: Marco Simone vs Lyon
1 saat önce
1998'de Paris Saint-Germain Olimpik Lyonnais takımına geçti ve Marco Simone çarpıcı bir gol attı. Simone voleybolda top ile buluşmak için mükemmel zamanlamayı gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:05
1998'de Paris
Saint-Germain Olimpik Lyonnais takımına geçti ve Marco Simone çarpıcı bir gol attı. Simone voleybolda top ile buluşmak için mükemmel zamanlamayı gösterdi.
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