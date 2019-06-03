Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Mario Mandzukic Vs Real Madrid
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İnanılmaz Hedefler: Mario Mandzukic Vs Real Madrid

1 saat önce

Mario Mandzukic, Haziran 2017'de Real Madrid'e karşı bu inanılmaz hedefi eve kovma atletizmini gösterdi. Dugout'taki akrobatik çabalarına bakın.

Mario Mandzukic, Haziran 2017'de Real Madrid'e karşı bu inanılmaz hedefi eve kovma atletizmini gösterdi. Dugout'taki akrobatik çabalarına bakın.
İnanılmaz Hedefler: Mario Mandzukic Vs Real Madrid
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:06 
Real Madrid, Mario Mandzukic, Spor
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