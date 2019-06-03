İnanılmaz Hedefler: Mario Mandzukic Vs Real Madrid
1 saat önce
Mario Mandzukic, Haziran 2017'de Real Madrid'e karşı bu inanılmaz hedefi eve kovma atletizmini gösterdi. Dugout'taki akrobatik çabalarına bakın.
Mario Mandzukic
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:06
, Haziran 2017'de Real Madrid
'e karşı bu inanılmaz hedefi eve kovma atletizmini gösterdi. Dugout'taki akrobatik çabalarına bakın.
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