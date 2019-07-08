İnanılmaz Hedefler: Marko Grujic - Barcelona
37 dakika önce
Liverpoollu Marko Grujic, Lazar Markoviç'in haçını Barcelona'ya karşı inanılmaz bir döngü üstbilgisi ile 4 - 4 yapan Reds yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:05
Liverpoollu Marko Grujic, Lazar Markoviç'in haçını Barcelona
'ya karşı inanılmaz bir döngü üstbilgisi ile 4 - 4 yapan Reds yaptı.
Atletico Madrid, 126 milyon euroluk transfer Joao Felix'i basına tanıttı
Anadolu Efes, Alec Peters'i transfer etti
Trabzonspor Vahid Amiri ile yollarını ayırdı
Fatih Terim'den 45. yıl videosuna duygusal mesaj