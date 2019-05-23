Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Messi Vs Athletic Bilbao

İnanılmaz Hedefler: Messi Vs Athletic Bilbao

11 saat önce

Leo Messi'nin solo yarışmasını tekrar yaşayın ve La Liga'nın Katalan derbisinde Espanyol'a karşı çıkmasından 14 yıl sonra belirlediğimiz Atletik Bilbao'ya saldırın.

Leo Messi'nin solo yarışmasını tekrar yaşayın ve La Liga'nın Katalan derbisinde Espanyol'a karşı çıkmasından 14 yıl sonra belirlediğimiz Atletik Bilbao'ya saldırın.
İnanılmaz Hedefler: Messi Vs Athletic Bilbao
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:06 
La Liga, Lionel Messi, Spor
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