İnanılmaz Hedefler: Messi Vs Athletic Bilbao
11 saat önce
Leo Messi'nin solo yarışmasını tekrar yaşayın ve La Liga'nın Katalan derbisinde Espanyol'a karşı çıkmasından 14 yıl sonra belirlediğimiz Atletik Bilbao'ya saldırın.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:06
Leo Messi'nin solo yarışmasını tekrar yaşayın ve La Liga'nın Katalan derbisinde Espanyol'a karşı çıkmasından 14 yıl sonra belirlediğimiz Atletik Bilbao'ya saldırın.
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