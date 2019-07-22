İnanılmaz Hedefler: Mohamed Bahlouli - Real Vicenza B
1 saat önce
Mohamed Bahlouli, Sampdoria Primavera için Real Vicenza B'ye karşı bu inanılmaz akrobatik çabayı attı. Kutudaki yakın kontrolünü göğsüyle birlikte tutan Bahlouli, tepeden atmaya kendini düşürdü.
Mohamed Bahlouli, Sampdoria
Primavera için Real Vicenza B'ye karşı bu inanılmaz akrobatik çabayı attı. Kutudaki yakın kontrolünü göğsüyle birlikte tutan Bahlouli, tepeden atmaya kendini düşürdü.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:05
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