Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Mohamed Bahlouli - Real Vicenza B
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İnanılmaz Hedefler: Mohamed Bahlouli - Real Vicenza B

1 saat önce

Mohamed Bahlouli, Sampdoria Primavera için Real Vicenza B'ye karşı bu inanılmaz akrobatik çabayı attı. Kutudaki yakın kontrolünü göğsüyle birlikte tutan Bahlouli, tepeden atmaya kendini düşürdü.

Mohamed Bahlouli, Sampdoria Primavera için Real Vicenza B'ye karşı bu inanılmaz akrobatik çabayı attı. Kutudaki yakın kontrolünü göğsüyle birlikte tutan Bahlouli, tepeden atmaya kendini düşürdü.
İnanılmaz Hedefler: Mohamed Bahlouli - Real Vicenza B
Sampdoria, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:05 
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