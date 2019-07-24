Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Nikola Vlašic Vs FC Orenburg
Son Dakika Spor Haber

İnanılmaz Hedefler: Nikola Vlašic Vs FC Orenburg

1 saat önce

CSKA Moskovalı Nikola Vlašic, FC Orenburg'a karşı bu muhteşem kişisel çabayla bir fırtına hazırladı. Vlašic topu aldı ve mükemmel bir sonuç alınmadan CSKA'ya liderlik etmeden önce Orenburg savunmasında halka açtı.

CSKA Moskovalı Nikola Vlašic, FC Orenburg'a karşı bu muhteşem kişisel çabayla bir fırtına hazırladı. Vlašic topu aldı ve mükemmel bir sonuç alınmadan CSKA'ya liderlik etmeden önce Orenburg savunmasında halka açtı.
İnanılmaz Hedefler: Nikola Vlašic Vs FC Orenburg
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Akbaba dedesini kaybetti! Cenazeye katılamadı Messi'ye 1 maç men ve para cezası! Merih Demiral, Juventus'a galibiyeti getirdi Napoli başkanından Eljif Elmas paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 19:15:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Nikola Vlašic Vs FC Orenburg
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]