Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Ousmane Dembélé Vs Tottenham Hotspur
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İnanılmaz Hedefler: Ousmane Dembélé Vs Tottenham Hotspur

44 dakika önce

Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembélé, 2018'de Tottenham Hotspur'a karşı bu inanılmaz solo çalışmayı gerçekleştirdi. Amaç Dembélé'nin ikinci yarışmasıydı.

Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembélé, 2018'de Tottenham Hotspur'a karşı bu inanılmaz solo çalışmayı gerçekleştirdi. Amaç Dembélé'nin ikinci yarışmasıydı.
İnanılmaz Hedefler: Ousmane Dembélé Vs Tottenham Hotspur
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:05 
Tottenham Hotspur, Spor
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