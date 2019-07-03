İnanılmaz Hedefler: Ousmane Dembélé Vs Tottenham Hotspur
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Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembélé, 2018'de Tottenham Hotspur'a karşı bu inanılmaz solo çalışmayı gerçekleştirdi. Amaç Dembélé'nin ikinci yarışmasıydı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:05
Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembélé, 2018'de Tottenham Hotspur
'a karşı bu inanılmaz solo çalışmayı gerçekleştirdi. Amaç Dembélé'nin ikinci yarışmasıydı.
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