Son Dakika Haberleri: İNANILMAZ HEDEFLER: PASTORE VS TOTTENHAM
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İNANILMAZ HEDEFLER: PASTORE VS TOTTENHAM

1 saat önce

2017 yılında Paris Saint-Germain, ICC'de Tottenham'a karşı oynadı. Pastore çarpıcı bir gol attı. Şimdi sığınakta izleyin!

2017 yılında Paris Saint-Germain, ICC'de Tottenham'a karşı oynadı. Pastore çarpıcı bir gol attı. Şimdi sığınakta izleyin!
İNANILMAZ HEDEFLER: PASTORE VS TOTTENHAM
Paris Saint Germain, Tottenham, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05 
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