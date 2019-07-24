İNANILMAZ HEDEFLER: PASTORE VS TOTTENHAM
1 saat önce
2017 yılında Paris Saint-Germain, ICC'de Tottenham'a karşı oynadı. Pastore çarpıcı bir gol attı. Şimdi sığınakta izleyin!
2017 yılında Paris
Saint-Germain, ICC'de Tottenham
'a karşı oynadı. Pastore çarpıcı bir gol attı. Şimdi sığınakta izleyin!
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05
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