İnanılmaz Hedefler: Paulo Dybala Vs Triestina

La Joya daha sonra skor çizgisini en üstün şekilde kırdı. Federico Bernardeschi topu ceza sahası içine attı, Dybala daha sonra topu kalecinin ortasına koydu ve oyunun 38. dakikasında filenin arkasına geçti.

La Joya daha sonra skor çizgisini en üstün şekilde kırdı. Federico Bernardeschi topu ceza sahası içine attı, Dybala daha sonra topu kalecinin ortasına koydu ve oyunun 38. dakikasında filenin arkasına geçti.

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