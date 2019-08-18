Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Paulo Dybala Vs Triestina
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İnanılmaz Hedefler: Paulo Dybala Vs Triestina

1 saat önce

La Joya daha sonra skor çizgisini en üstün şekilde kırdı. Federico Bernardeschi topu ceza sahası içine attı, Dybala daha sonra topu kalecinin ortasına koydu ve oyunun 38. dakikasında filenin arkasına geçti.

La Joya daha sonra skor çizgisini en üstün şekilde kırdı. Federico Bernardeschi topu ceza sahası içine attı, Dybala daha sonra topu kalecinin ortasına koydu ve oyunun 38. dakikasında filenin arkasına geçti.
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14 
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