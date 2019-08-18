Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Piotr Zielinski - Empoli
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İnanılmaz Hedefler: Piotr Zielinski - Empoli

1 saat önce

Piotr Zielinski'nin uzun yıllara dayanan çabası, Nisan 2019'da Empoli'yi oynarken Napoli'yi geri getirdi. Amaç, sezonun beşincisi Polonyalı uluslararası oyunculardı.

Piotr Zielinski'nin uzun yıllara dayanan çabası, Nisan 2019'da Empoli'yi oynarken Napoli'yi geri getirdi. Amaç, sezonun beşincisi Polonyalı uluslararası oyunculardı.
Napoli, Empoli, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14 
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