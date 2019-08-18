İnanılmaz Hedefler: Piotr Zielinski - Empoli
1 saat önce
Piotr Zielinski'nin uzun yıllara dayanan çabası, Nisan 2019'da Empoli'yi oynarken Napoli'yi geri getirdi. Amaç, sezonun beşincisi Polonyalı uluslararası oyunculardı.
Piotr Zielinski'nin uzun yıllara dayanan çabası, Nisan 2019'da Empoli
'yi oynarken Napoli
'yi geri getirdi. Amaç, sezonun beşincisi Polonyalı uluslararası oyunculardı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14
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