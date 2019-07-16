İnanılmaz Hedefler: Quaresma'nın ilk Portekiz grevi
10 saat önce
Ricardo Quaresma'dan Belçika için Belçika'ya karşı bu inanılmaz hedefi inceleyin. Merkür orta saha oyuncusu iyi bir çaba 4-0 zaferle uluslararası gol atma hesabını açtı.
Ricardo Quaresma
'dan Belçika
için Belçika'ya karşı bu inanılmaz hedefi inceleyin. Merkür orta saha oyuncusu iyi bir çaba 4-0 zaferle uluslararası gol atma hesabını açtı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:06
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