Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Radamel Falcao Vs Man City
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İnanılmaz Hedefler: Radamel Falcao Vs Man City

1 saat önce

AS Monaco takımından Radamel Falcao, AS Monaco ile mücadele ederken, AS üzerinde 16 - 1 oldu. Şampiyonlar Ligi turunda Manchester City karşısında 3-2 öne geçti. Hedef, iki ayaklı kravatın sonuçlarında çok önemliydi, çünkü toplamda 6-6'yı bitirdi ve AS Monaco deplasmanlı gollerle ilerledi.

AS Monaco takımından Radamel Falcao, AS Monaco ile mücadele ederken, AS üzerinde 16 - 1 oldu. Şampiyonlar Ligi turunda Manchester City karşısında 3-2 öne geçti. Hedef, iki ayaklı kravatın sonuçlarında çok önemliydi, çünkü toplamda 6-6'yı bitirdi ve AS Monaco deplasmanlı gollerle ilerledi.
İnanılmaz Hedefler: Radamel Falcao Vs Man City
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:06 
Manchester City, Radamel Falcao, Spor
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