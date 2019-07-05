İnanılmaz Hedefler: Radamel Falcao Vs Man City
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AS Monaco takımından Radamel Falcao, AS Monaco ile mücadele ederken, AS üzerinde 16 - 1 oldu. Şampiyonlar Ligi turunda Manchester City karşısında 3-2 öne geçti. Hedef, iki ayaklı kravatın sonuçlarında çok önemliydi, çünkü toplamda 6-6'yı bitirdi ve AS Monaco deplasmanlı gollerle ilerledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:06
AS Monaco takımından Radamel Falcao
, AS Monaco ile mücadele ederken, AS üzerinde 16 - 1 oldu. Şampiyonlar Ligi turunda Manchester City
karşısında 3-2 öne geçti. Hedef, iki ayaklı kravatın sonuçlarında çok önemliydi, çünkü toplamda 6-6'yı bitirdi ve AS Monaco deplasmanlı gollerle ilerledi.
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