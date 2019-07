İnanılmaz Hedefler: Radamel Falcao Vs Man City

AS Monaco takımından Radamel Falcao , AS Monaco ile mücadele ederken, AS üzerinde 16 - 1 oldu. Şampiyonlar Ligi turunda Manchester City karşısında 3-2 öne geçti. Hedef, iki ayaklı kravatın sonuçlarında çok önemliydi, çünkü toplamda 6-6'yı bitirdi ve AS Monaco deplasmanlı gollerle ilerledi.