Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Ramires vs Leicester
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İnanılmaz Hedefler: Ramires vs Leicester

15 dakika önce

2014/15 premier lig sezonunda eski Chelsea orta saha oyuncusu Ramires tarafından Leicester City'ye karşı bu inanılmaz hedefi kontrol edin.

2014/15 premier lig sezonunda eski Chelsea orta saha oyuncusu Ramires tarafından Leicester City'ye karşı bu inanılmaz hedefi kontrol edin.
İnanılmaz Hedefler: Ramires vs Leicester
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:06 
Leicester City FC, Chelsea, Ramires, Spor
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