İnanılmaz Hedefler: Ramires vs Leicester
15 dakika önce
2014/15 premier lig sezonunda eski Chelsea orta saha oyuncusu Ramires tarafından Leicester City'ye karşı bu inanılmaz hedefi kontrol edin.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:06
2014/15 premier lig sezonunda eski Chelsea
orta saha oyuncusu Ramires
tarafından Leicester City'ye karşı bu inanılmaz hedefi kontrol edin.
TFF, yeni sezonun Cemil Usta sezonu olduğunu açıkladı
Beşiktaş Tyler Boyd ile anlaştı
Ryan Babel İstanbul'a geldi
Bursaspor, Frey'in alacaklarını ödedi! Puan silme ve transfer yasağı cezasından kurtuldu