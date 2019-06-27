İnanılmaz Hedefler: Raul Vs Atletico De Madrid
1 saat önce
Eski Real Madrid forumu, Kulübün hesabını 1994/95 kampanyasında Atlético ile yapılan derbi toplantısında açtı.
Raúl Real Madrid formasıyla ilk golünü attı. Real Madrid'in tüm zamanların en iyi görünen görünüşü ve ikinci en iyi golcüsü olan bir kulüp efsanesinin kariyeri için mükemmel bir an.
5 Novemeber 1994'te, Whites derby ganimetlerini 4-2 galibiyetle geçtiğini iddia etti. Söz konusu hedefe gelince, Michael Laudrup, Raúl'yu kutuya sokmadan önce ayağıyla dışarı attı ve ileriye doğru yuvarlanan eve ilk kez girerek üst köşeye ilk girdiği sırada tezgahta hızla kırdı. Beyazlar bu kampanyada LaLiga ünvanını almaya devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:06
Eski Real Madrid
forumu, Kulübün hesabını 1994/95 kampanyasında Atlético ile yapılan derbi toplantısında açtı.
Raúl Real Madrid formasıyla ilk golünü attı. Real Madrid'in tüm zamanların en iyi görünen görünüşü ve ikinci en iyi golcüsü olan bir kulüp efsanesinin kariyeri için mükemmel bir an.
5 Novemeber 1994'te, Whites derby ganimetlerini 4-2 galibiyetle geçtiğini iddia etti. Söz
konusu hedefe gelince, Michael Laudrup
, Raúl'yu kutuya sokmadan önce ayağıyla dışarı attı ve ileriye doğru yuvarlanan eve ilk kez girerek üst köşeye ilk girdiği sırada tezgahta hızla kırdı. Beyazlar bu kampanyada LaLiga ünvanını almaya devam etti.
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