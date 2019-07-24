Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Riccardo Orsolini Vs Empoli
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İnanılmaz Hedefler: Riccardo Orsolini Vs Empoli

28 dakika önce

İtalyan kanat oyuncusu Riccardo Orsolini, Empoli savunmasına gitti ve Bartlomiej Dragowski'nin sağ üst köşesine darbeci bir vuruş yaptı. Gol, Bologna'ya 82. dakikada 2-1 öne geçti.

İtalyan kanat oyuncusu Riccardo Orsolini, Empoli savunmasına gitti ve Bartlomiej Dragowski'nin sağ üst köşesine darbeci bir vuruş yaptı. Gol, Bologna'ya 82. dakikada 2-1 öne geçti.
İnanılmaz Hedefler: Riccardo Orsolini Vs Empoli
Bologna, Empoli, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06 
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