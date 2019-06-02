Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Rodrygo - Barcelona U-19
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İnanılmaz Hedefler: Rodrygo - Barcelona U-19

1 saat önce

Real Madrid, Miniestadi'de oynanan 0-2 ilk bacak galibiyeti ile Copa'da Barcelona'ya ilk kanını verdi. Ziyaretçiler bu Clasico'da kabarcıklı bir başlangıç yaptı. İkinci gol 19 'da geldi ve daha da büyülü oldu. Rodrigo kaleye doğru büyük bir hamle yaptı. Çizgiler arasında topu aldı, hızıyla iki oyuncuyu kaybetti, sonra iki tane daha Barca savunmacısını yenerek, kaleci taklit edip bitirmek için kaleci etrafında dolanmadan Tenas'ı geçecek gibi görünüyordu.

Real Madrid, Miniestadi'de oynanan 0-2 ilk bacak galibiyeti ile Copa'da Barcelona'ya ilk kanını verdi. Ziyaretçiler bu Clasico'da kabarcıklı bir başlangıç yaptı.

İkinci gol 19 'da geldi ve daha da büyülü oldu. Rodrigo kaleye doğru büyük bir hamle yaptı. Çizgiler arasında topu aldı, hızıyla iki oyuncuyu kaybetti, sonra iki tane daha Barca savunmacısını yenerek, kaleci taklit edip bitirmek için kaleci etrafında dolanmadan Tenas'ı geçecek gibi görünüyordu.
İnanılmaz Hedefler: Rodrygo - Barcelona U-19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:06 
Real Madrid, Barcelona, Spor
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