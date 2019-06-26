İnanılmaz Hedefler: Samir Nasri - Strasbourg
1 saat önce
Marsilya'nın Strasbourg'a karşı yaptığı 2-2 beraberlikteki Samir Nasri'nin bu çirkin vuruşunu kontrol edin. Fransız, başarısız bir Strasbourg ataktan topu aldı ve Strasbourg ağında çaresiz Yacine Abdessadki'yi bırakarak zehirli bir vuruş yaptı.
Marsilya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:35
'nın Strasbourg'a karşı yaptığı 2-2 beraberlikteki Samir Nasri
'nin bu çirkin vuruşunu kontrol edin. Fransız, başarısız bir Strasbourg ataktan topu aldı ve Strasbourg ağında çaresiz Yacine Abdessadki'yi bırakarak zehirli bir vuruş yaptı.
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