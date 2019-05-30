İnanılmaz Hedefler: Sergio Ramos Vs Sevilla
1 saat önce
Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'un bu inanılmaz amacına göz atın. LaLiga'da Sevilla'ya karşı Real Madrid için sansasyonel bir bisiklet atışı yaptı. Ramos, ekibine liderlik etmek için 22. dakikada Isco’nun köşesine evden kovdu.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:06
'in kaptanı Sergio Ramos
'un bu inanılmaz amacına göz atın. LaLiga'da Sevilla
'ya karşı Real Madrid için sansasyonel bir bisiklet atışı yaptı. Ramos, ekibine liderlik etmek için 22. dakikada Isco
'nun köşesine evden kovdu.
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