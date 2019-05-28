İnanılmaz Hedefler: Stephen Appiah Vs Cagliari
1 saat önce
Mayıs 2005’te, Stephen Appiah, Juventus’un Cagliari’de 4-2 kazanmasına yardım etmek için bu inanılmaz kişisel golü attı. Dugout'taki grevine bakın.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:06
Mayıs 2005'te, Stephen Appiah, Juventus'un Cagliari'de 4-2 kazanmasına yardım etmek için bu inanılmaz kişisel golü attı. Dugout'taki grevine bakın.
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