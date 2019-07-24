İnanılmaz Hedefler: Taulant Xhaka Vs Young Boys
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Taulant Xhaka'nın Young Boys'a karşı yaptığı mucizevi saldırı, 2018 yılının Nisan ayında 2-2 berabere kaldı.
Taulant Xhaka'nın Young Boys
'a karşı yaptığı mucizevi saldırı, 2018 yılının Nisan ayında 2-2 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06
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