Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Taulant Xhaka Vs Young Boys
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İnanılmaz Hedefler: Taulant Xhaka Vs Young Boys

28 dakika önce

Taulant Xhaka'nın Young Boys'a karşı yaptığı mucizevi saldırı, 2018 yılının Nisan ayında 2-2 berabere kaldı.

Taulant Xhaka'nın Young Boys'a karşı yaptığı mucizevi saldırı, 2018 yılının Nisan ayında 2-2 berabere kaldı.
İnanılmaz Hedefler: Taulant Xhaka Vs Young Boys
Young Boys, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06 
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