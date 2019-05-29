İnanılmaz Hedefler: Toni Duggan Vs Kvinner
40 dakika önce
Bayanlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde FC Barcelona'nın İngiliz oyuncusu Toni Duggan'ın Kvinner'e karşı bu hedefi kontrol edin.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06
Bayanlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde FC Barcelona
'nın İngiliz oyuncusu Toni Duggan'ın Kvinner'e karşı bu hedefi kontrol edin.
Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi Finali şifresiz kanalda
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş için sürpriz hamle
Fenerbahçeli Soldado eşyalarını topladı! Bavullarının fotoğrafını paylaştı
Zajc için beklenmedik teklif! Alınanın 2 katına gönderilebilir