Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Toni Duggan Vs Kvinner
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İnanılmaz Hedefler: Toni Duggan Vs Kvinner

40 dakika önce

Bayanlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde FC Barcelona'nın İngiliz oyuncusu Toni Duggan'ın Kvinner'e karşı bu hedefi kontrol edin.

Bayanlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde FC Barcelona'nın İngiliz oyuncusu Toni Duggan'ın Kvinner'e karşı bu hedefi kontrol edin.
İnanılmaz Hedefler: Toni Duggan Vs Kvinner
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06 
Barcelona, Spor
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