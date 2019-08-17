İnanılmaz Hedefler: Toni Kroos Vs Celta
44 dakika önce
Toni Kroos topu ceza sahasının kenarında buldu ve filenin arkasına bir füze fırlattı. Top, kirişin içine çarptı ve izleyen taraftarlar için hepsini daha tatlı hale getirdi.
Toni Kroos
topu ceza sahasının kenarında buldu ve filenin arkasına bir füze fırlattı. Top, kirişin içine çarptı ve izleyen taraftarlar için hepsini daha tatlı hale getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:18
Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı Nusret, Real Madrid maçına damga vurdu Real Madrid açılışta takılmadı, 3 golle kazandı! Mane ve Firmino Liverpool'a galibiyeti getirdi!