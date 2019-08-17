Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Toni Kroos Vs Celta
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İnanılmaz Hedefler: Toni Kroos Vs Celta

44 dakika önce

Toni Kroos topu ceza sahasının kenarında buldu ve filenin arkasına bir füze fırlattı. Top, kirişin içine çarptı ve izleyen taraftarlar için hepsini daha tatlı hale getirdi.

Toni Kroos topu ceza sahasının kenarında buldu ve filenin arkasına bir füze fırlattı. Top, kirişin içine çarptı ve izleyen taraftarlar için hepsini daha tatlı hale getirdi.
Toni Kroos, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:18 
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