Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Tonny Vilhena Vs FC UFA
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İnanılmaz Hedefler: Tonny Vilhena Vs FC UFA

1 saat önce

FC Krasnodar oyuncusu Tonny Vilhena, FC Ufa'ya karşı kazandığı 3-2'lik madalyada bu uzun vadeli çabayı attı. Amaç Vilhena'nın 2019-20 sezonunun ilk takımıydı.

FC Krasnodar oyuncusu Tonny Vilhena, FC Ufa'ya karşı kazandığı 3-2'lik madalyada bu uzun vadeli çabayı attı. Amaç Vilhena'nın 2019-20 sezonunun ilk takımıydı.
İnanılmaz Hedefler: Tonny Vilhena Vs FC UFA
Krasnodar, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:05 
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