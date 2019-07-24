İnanılmaz Hedefler: Tonny Vilhena Vs FC UFA
1 saat önce
FC Krasnodar oyuncusu Tonny Vilhena, FC Ufa'ya karşı kazandığı 3-2'lik madalyada bu uzun vadeli çabayı attı. Amaç Vilhena'nın 2019-20 sezonunun ilk takımıydı.
FC Krasnodar
oyuncusu Tonny Vilhena, FC Ufa'ya karşı kazandığı 3-2'lik madalyada bu uzun vadeli çabayı attı. Amaç Vilhena'nın 2019-20 sezonunun ilk takımıydı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:05
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