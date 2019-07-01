Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Xherdan Shaqiri - Manchester United
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İnanılmaz Hedefler: Xherdan Shaqiri - Manchester United

26 dakika önce

Liverpool'un Xherdan Shaqiri tarafından Manchester United'a karşı bu inanılmaz tepeciğe bakın. Michigan Stadyumu'nda oynanan sezon öncesi oyunda gol, United karşısında 4-1 galip geldi.

Liverpool'un Xherdan Shaqiri tarafından Manchester United'a karşı bu inanılmaz tepeciğe bakın. Michigan Stadyumu'nda oynanan sezon öncesi oyunda gol, United karşısında 4-1 galip geldi.
İnanılmaz Hedefler: Xherdan Shaqiri - Manchester United
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:06 
Michigan Stadyumu, Manchester United, Xherdan Shaqiri, Liverpool, Spor
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