İnanılmaz Hedefler: Yann Karamoh vs Bologna
23 dakika önce
Inter forward Yann Karamoh'dan bu inanılmaz hedefe göz atın. Gol, Serie A'da 2-1 galibiyetle ikinci oldu, Eder ile Eder ve skor tablosunda.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:05
Inter forward Yann Karamoh'dan bu inanılmaz hedefe göz atın. Gol, Serie A'da 2-1 galibiyetle ikinci oldu, Eder ile Eder ve skor tablosunda.
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