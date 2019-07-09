Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Yann Karamoh vs Bologna
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İnanılmaz Hedefler: Yann Karamoh vs Bologna

23 dakika önce

Inter forward Yann Karamoh'dan bu inanılmaz hedefe göz atın. Gol, Serie A'da 2-1 galibiyetle ikinci oldu, Eder ile Eder ve skor tablosunda.

Inter forward Yann Karamoh'dan bu inanılmaz hedefe göz atın. Gol, Serie A'da 2-1 galibiyetle ikinci oldu, Eder ile Eder ve skor tablosunda.
İnanılmaz Hedefler: Yann Karamoh vs Bologna
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:05 
İtalya Serie A, Spor
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