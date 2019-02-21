Son Dakika Haberleri: İnanılmaz İmkansız Basket Atışları Efsane mi Gerçek Mi?

İnanılmaz İmkansız Basket Atışları Efsane mi Gerçek Mi?

53 dakika önce

Ben Uras Benlioğlu, efsane mi gerçek mi formatıyla karşınızdayım. İnanılmaz imkansız basketbol atışları, basket atma teknikleri nasıl yapılır? Hologramlı telefon gerçek mi? Bu ve benzeri soruların cevabını aradık.

Ben Uras Benlioğlu, efsane mi gerçek mi formatıyla karşınızdayım. İnanılmaz imkansız basketbol atışları, basket atma teknikleri nasıl yapılır? Hologramlı telefon gerçek mi? Bu ve benzeri soruların cevabını aradık.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:06 Kaynak: Youtube

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