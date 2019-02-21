İnanılmaz İmkansız Basket Atışları Efsane mi Gerçek Mi?
53 dakika önce
Ben Uras Benlioğlu, efsane mi gerçek mi formatıyla karşınızdayım. İnanılmaz imkansız basketbol atışları, basket atma teknikleri nasıl yapılır? Hologramlı telefon gerçek mi? Bu ve benzeri soruların cevabını aradık.
Ben Uras Benlioğlu, efsane mi gerçek mi formatıyla karşınızdayım. İnanılmaz imkansız basketbol
atışları, basket atma teknikleri nasıl yapılır? Hologramlı telefon gerçek mi? Bu ve benzeri soruların cevabını aradık.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:06 Kaynak: Youtube
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