İnanılmaz kurtarış! Balkondan sarkarken düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı! - Son Dakika
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İnanılmaz kurtarış! Balkondan sarkarken düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı!

01.06.2022 11:55

Zeytinburnu'nda yaşanan olayda 3'üncü kattaki evinin balkonundan sarkan 2 yaşındaki Muhammet Tareel düştü. Minik çocuğu çevre esnafı tam düşerken havada yakaladı. Yara alınmadan atlatılan olay anı güvenlik kamerasına kaydedildi.

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli 2 yaşındaki Muhammet Tareel, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan gövdesi dışarda bir şekilde sallanırken görüldü. Balkonda tutunmakta zorlandığı görülen çocuğun düşeceğini fark eden esnaf, panik halinde binanın önüne koştu. Kimi tişörtünü çıkardı kimi ise ellerini açarak çocuğu tutmak için hazırlandı. Balkon kenarındaki mermerlere tutunan çocuk kısa süre sonra düştü. Düşen çocuğu esnaf kurtardı. Hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuk kontrollerin ardından evine geri getirildi. Çocuğun, kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

10 SANİYELİK BİR OLAYDI

Çocuğu kurtaranlardan Doğan Gümüştaş, "Arkadaşlarımızla otururken yukarıdan çocuğun sarktığını gördük. Direkt gittik. 10 saniyelik bir şeydi. Çok şükür şu an çocuk iyi bir sıkıntısı yok. 15 dakika sonra çıkabildiler. Aileye seslendik. Çocuk sarkmış, aileden kimse yok. Sesleniyoruz, sesleniyoruz yoklar. O an benim elim ayağım titredi. Bez falan getirmeye çalıştık. Çocuğun dayanacak gücü yoktu, belliydi. Bacaklar dışarı şekilde sallanıyordu" ifadelerini kullandı. Çocuğu kurtaran esnaftan Hikmet Mudabbil de, "Burada oturuyordum. Baktım ki orada bir tane çocuk var. Bana bir şey olmaz ama orada çocuk vardı" dedi.

"AİLENİN HABERİ YOKTU"

Olayı gören ve yardıma koşan esnaf Gürcan Gençer ise, "Arkadaşlarla otururken yanda çalışan arkadaş, 'çocuk, çocuk' diye seslendi. Gördük ki çocuk ilk başta kolları üzerinde, ayakları arkaya doğruydu. Karşıya geçmemizle, elleri üzerine sarktı. O an panikle onlar yerini aldılar ben de içeriden aha rahat kurtarabilmek için bir çarşaf bulmak istedim. O anda düştü zaten, arkadaşlar kurtardı. Çok ani gelişti her şey. Allah'tan çocuk kurtuldu, kimse sakatlanmadı. Saniyeler içinde çok hızlı düşünmek gerekiyordu. Çocuğun düştüğünden ailenin haberi yoktu, zile bastık ama kimse çıkmadı. Sonradan Suriyeli vatandaşlar çıkınca kendi dillerinde konuşunca kapıyı açtılar. O zaman çocuğu teslim aldılar. Hastaneye daha sonra götürdüler" diye konuştu.

"BALKON KAPISI AÇIKTI"

Çocuğu kurtaranlara teşekkür eden aile dostu Sadettin Aytulum, "Annesi vardı evde ama görmedi herhalde bulaşık yıkıyordu. Sallanırken görmüşler. Biz dükkandaydık, arkadaşlar aradılar. Hastaneye götürdük, bir sıkıntı yok dediler. Her yerine baktılar. Kaburgası kırık olabilir diye düşündük. Sıkıntı yok. Şu an iyi. Balkon kapısı muhtemelen açıktı" dedi.

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YORUMLAR (1)
  • Erkan Çaçen: Bu balkondan düşen çocuk sayısında Suriyelilerin üstüne yoktur ve ben bu ilgisiz ve vurdumduymaz toplumu zerre sevmem ne yazık ki yaşam tarzları çok rahat yazık üzücü bir ülkenin yıllarca ekmek verdiği toplumu kendi vatanına bu kadar duyarsız olması çok acı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Suriyeli, Esnaf, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnanılmaz kurtarış! Balkondan sarkarken düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı! - Son Dakika


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