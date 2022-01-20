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İnanılmaz kurtuluş - Son Dakika

İnanılmaz kurtuluş

20.01.2022 09:49
İnanılmaz kurtuluş

Adana'da trenin çarptığı kadının bacağı kırıldı.

Adana'da trenin çarptığı kadının bacağı kırıldı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken "çocuğum olmadan gitmem" diye seslendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 56 yaşındaki Emine Sürer sabahleyin bakkaldan ekmek almak için evden çıktı. Tren yolundan karşıya karşıya geçerken Sürer, treni fark etmedi. Bunun üzerine Adana'dan Mersin istikametine giden tren Sürer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup ray kenarına düşen kadını gören vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürmek istedi. Ancak Sürer, sağlık görevlilerine "çocuğum olmadan gitmek" diyerek birkaç kez seslendi. Görevliler çocuğunun geleceğini söyleyince kadın hastaneye götürüldü.

Trenin çarptığı kadının sadece bacağının kırıldığı hayati tehlikesinin olmadığı hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - ADANA

İnanılmaz kurtuluş
İnanılmaz kurtuluş
İnanılmaz kurtuluş

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Kazım Karabekir, Adana, Tren, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnanılmaz kurtuluş - Son Dakika


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