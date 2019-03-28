İnanılmaz Kurtuluş: 3. Kattan Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
58 dakika önce
İnanılmaz kurtuluş: 3. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandıSAMSUN - Samsun'da apartmanın 3. katın balkonundan beton zemine düşen 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı.
İnanılmaz kurtuluş: 3. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
SAMSUN - Samsun'da apartmanın 3. katın balkonundan beton zemine düşen 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Hakkıbey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asawir Al-Salman evlerinin balkonundayken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı çocuk burada tedavi altına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:03 Kaynak: İHA
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