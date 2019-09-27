Son Dakika Haberleri: İnanılmaz kurtuluş.. Polis ipten aldı
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İnanılmaz kurtuluş.. Polis ipten aldı

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin gözü önünde intihar etmek isteyen genci, olay yerindeki ekipler ipten aldı.

İnanılmaz kurtuluş.. Polis ipten aldı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin gözü önünde intihar etmek isteyen genci, olay yerindeki ekipler ipten aldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, olay Fatih Mahallesi Doğancı Sokak üzerinde meydana geldi. Doğancı sokak üzerinde bulunan bir sitede ikamet eden 30 yaşındaki S.Y. isimli kişi evinde eşiyle gece geç saatlerde henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sonrası sinir krizi geçiren S.Y. evinin karşındaki elektrik direğine kendisini iple asmak istedi. Polisin uzun uğraşları sonrası ikna edilen şahıs tam aşağı ineceği sırada kendisini aşağı bıraktı. Boğazına geçirdiği ipte asılı kalan şahsı polis ekipleri asılı kaldığı ipten aldı. Ekipler zaman kaybetmeden durumu 112 Acil Servis Ekipleri'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Y'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak genci daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırdı.


Hastanede tedavi altına alınan S.Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla alakalı polis ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA

İnegöl, Bursa, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:02 Kaynak: İHA
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