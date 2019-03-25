İnanılmaz Olay: Eşine Öfkelendi, Uçağıyla Binaya Çarptı
46 dakika önce
Botsvana'nın Gaborone kentinde bir pilot uçağıyla, öfkelendiği eşinin bulunduğu kulüp binasına çarptı.
Botsvana
'nın Gaborone kentinde bir pilot uçağıyla, öfkelendiği eşinin bulunduğu kulüp binasına çarptı. İnanılmaz olayda pilot hayatını kaybetti. Botsvana'daki Gaborone şehrindeki bir pilot, eşine sinirlenerek şehrin kuzeyindeki Matsieng Havaalanı'ndan Beechcraft Super King Air model uçağına bindi. Uzun süre alçak uçuş yapan öfkeli koca, uçağının rotasını eşinin içinde bulunduğu Matsieng Uçuş Kulübü binasına çevirdi. Uçağıyla kulüp evine çarpan pilot, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili açıklama yapan Matsieng Uçuş Kulübü, olayda pilot hariç kimsenin hayatını kaybetmediğini açıkladı. Kulüp, tesisin ve hava trafik kontrol (ATC) kulesinin tamamen yıkıldığını ve 13 otomobilin yandığını açıkladı. Olay anı ve sonrası çevredekilerin kameralarına yansıdı
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:01 Kaynak: İHA
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