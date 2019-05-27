Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Performans! Bayern'in İkinci Takımı Liga3'e Terfi Etti

İnanılmaz Performans! Bayern'in İkinci Takımı Liga3'e Terfi Etti

4 saat önce

Delilik! Ne olağanüstü bir performans! Bayern'in ikinci takımı bunu başardı! Gelecek sezonda, rekor şampiyonu rezervi nihayet 3. ligde tekrar oynar. Play-off'ta Bayern, üstün performansı sayesinde Regionalliga Nord VfL Wolfsburg II'nin şampiyonlarını yendi. Çarşamba günü Wolfsburg'da 1: 3 ilk bacak yenilgisinden sonra, Bayern evlerinin önünde inanılmaz bir maç yaşadı ve 4-1 kazandı!

Delilik! Ne olağanüstü bir performans! Bayern'in ikinci takımı bunu başardı! Gelecek sezonda, rekor şampiyonu rezervi nihayet 3. ligde tekrar oynar. Play-off'ta Bayern, üstün performansı sayesinde Regionalliga Nord VfL Wolfsburg II'nin şampiyonlarını yendi. Çarşamba günü Wolfsburg'da 1: 3 ilk bacak yenilgisinden sonra, Bayern evlerinin önünde inanılmaz bir maç yaşadı ve 4-1 kazandı!
İnanılmaz Performans! Bayern'in İkinci Takımı Liga3'e Terfi Etti
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:06 
Wolfsburg, Spor
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